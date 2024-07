An der Baustelle für das bis 2027 geplante neue Polizeipräsidium kommt es nach Angaben des zuständigen Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung zu Verkehrseinschränkungen. Demnach wird die Wredestraße von Montag, 29. Juli, bis einschließlich Mittwoch, 31. Juli, im Abschnitt zwischen der Berliner Straße und der Heinigstraße voll gesperrt. Die Bürgermeister-Hoffmann-Straße werde in dieser Zeit zur Sackgasse mit Ein- und Ausfahrt über die Wörthstraße. Ab Montag, 5. August, werde außerdem die Einbahnstraßenführung der Bürgermeister-Hoffmann-Straße dauerhaft umgekehrt. Statt wie bisher von der Berliner Straße aus, fährt man künftig von der Wrede- in die Bürgermeister-Hoffmann-Straße ein und dann weiter in die Wörthstraße. Anwohner erhielten gesonderte Infoschreiben. Für Fußgänger blieben die Wege sowie die Zugänge zu den Häusern geöffnet.