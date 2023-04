Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sechs große Säulen-Stiel-Eichen werden am Montag und Dienstag, 26./27. September, von der künftigen Baustelle für das neue Polizeipräsidium Rheinpfalz auf die 700 Meter entfernte Grünfläche am Danziger Platz versetzt. Das teilt der Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) mit, der für Planung des Polizeipräsidiums an der Heinigstraße (Innenstadt) verantwortlich ist.

Wegen des Transports der Bäume vom Standort Heinigstraße 20 zum Danziger Platz sei an beiden Tagen zeitweise mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Großbaumverpflanzung