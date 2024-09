Innenminister Michael Ebling (57, SPD) wird am Mittwoch, 25. September, 14.30 Uhr, an der feierlichen Grundsteinlegung für den Neubau des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in der Ludwigshafener Innenstadt teilnehmen, wie die Mainzer Staatskanzlei informiert. Eblings älterer Bruder Thomas Ebling war bis zu seinem gesundheitsbedingten Abschied Ende 2020 viereinhalb Jahre Polizeipräsident in Ludwigshafen. Das Präsidium ist für die Sicherheit von rund 900.000 Menschen in Vorder- und Südpfalz zuständig. Noch ist es ein gigantisches Loch inmitten der Stadt mit einer Aushubtiefe von rund 30 Metern (63.000 Kubikmeter Erde). Im Sommer 2027 soll an der Ecke Heinig-/Wredestraße das neue Polizeipräsidium stehen – ein zweigeteilter Bau, in dem 650 Beamte arbeiten sollen. Die jüngste Kostenschätzung lag bei knapp 140 Millionen Euro, 2020 wurden ursprünglich Gesamtinvestitionen von 117 Millionen Euro veranschlagt. Spatenstich für den neuen Komplex mit 26.000 Quadratmetern Nutzfläche war im November 2022. In den Neubau einziehen sollen Beamte aus Verwaltung, Kriminal-, Polizeidirektion und Polizeiinspektion 1, die bisher in der Wittelsbachstraße in Süd untergebracht waren. Der Bau aus den 1930er-Jahren entspricht nicht mehr den modernen Standards.