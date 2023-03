Bis Ende März wird die Pflasterfläche im Bereich des Taxiplatzes am Plankenkopf im Quadrat P7 ausgebessert. Durch den dort herrschenden Verkehr im Wendebereich der Taxispur hat sich das Pflaster an einigen Stellen verschoben und gelockert, wie es aus dem Rathaus heißt. Das Pflaster soll neu eingebaut werden. Um solchen Schäden zukünftig vorzubeugen, will der Eigenbetrieb Stadtraumservice eine dem Taxiverkehr angepasste Schicht einbauen. Während dieser dreiwöchigen Arbeiten wird der Taxiplatz auf den Friedrichsplatz direkt an den Wasserturm verlegt.