Neulich war ich mit meinen Großeltern wieder in Ludwigshafen unterwegs. Opa hat auf einmal in den Himmel gezeigt: „Schau mal Nils – da fliegt ein Falke.“ Ich habe ganz schön gestaunt, dass diese Greifvögel in der Stadt unterwegs sind. Opa hat mir dann erklärt, dass Falken auch hier wohnen und ihren Nachwuchs großziehen – und zwar an einem ganz ungewöhnlichen Ort.

Im Müllheizkraftwerk gibt es richtige „Wohnungen“ für die Falken, hat er erzählt. In der vergangener Woche ist sogar ein zweites Quartier, das man in der Fachsprache Horst nennt, dazugekommen. „Unsere zweite Penthouse-Wohnung für Falken ist bezugsfertig. Das schnellste Falkenpärchen wird sie beziehen“, sagt Thomas Grommes. Er ist der Chef vom Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (GML), wo Städte, Gemeinden und Landkreise ihren Müll hinbringen, damit er verbrannt wird. Der neue Flaken-Horst ist modern und geräumig und hängt in etwa 30 Metern Höhe an der West-Fassade des neuen Müllkesselhauses. Von der Frankenthaler Straße aus ist er gut zu sehen.

Dass es auf dem Gelände einen zweiten Falkenhorst gibt, verdankt die GML einer Anregung des Vogelschützers Klaus Eisele von der Orbea (ein Arbeitskreis für Ornithologie und Naturschutz). Gebaut wurde das neue Falkenheim von den Schülern der Berufsschule Technik 2 in Ludwigshafen. Zwei Firmen – die IKS und Wrede & Niedecken – haben dafür das Material zur Verfügung gestellt und bei der Befestigung geholfen.

Horst wird von Webcam überwacht

Der Horst sieht aus wie ein Kasten. Die Vögel können dort ungestört ihre Eier ausbrüten und die Falken-Babys großziehen. „Falken sind tolle Flugkünstler“, hat mir Opa erklärt. Sie haben scharfe Augen und fangen im Sturzflug ihre Beute – dazu gehören auch kleine Tiere. Da habe ich ganz erschrocken in die Luft gesehen, ob der Falke noch da war. Opa hat gelacht: „Du brauchst keine Angst zu haben, Nils. Du bist als Biber viel zu groß für einen Falken.“

Ich habe mir dann aber doch vorgenommen, die Falken lieber aus der Ferne zu beobachten. Praktischerweise gibt’s beim neuen Falkenhorst der GML eine Außen-Webcam und auch Kamera im Innern des Kastens. Damit kann ich bequem von unserer sicheren Biberburg aus über das Internet auch das Geschehen innerhalb des Horstes betrachten. Beide Webcams gehen in den nächsten Wochen in Betrieb. Ich schaue dann mal rein.