Ab Montag startet die Real-Supermarktkette mit einem neuen Konzept. Auch im Oggersheimer Markt wird die Marke „mein real“ eingeführt. Die umgestalteten Märkte wurden nach Unternehmensangaben in den vergangenen Wochen mit der Rewe- Gruppe als neuem Partner auf ein breiteres Produktsortiment umgestellt – darunter mehr als 6000 Eigenmarkenartikel und 1100 Artikel der Discountmarke „ja“. Die Kunden sollen auch mehr regionale Produkte angeboten bekommen. Neue digitale Angebote sollen den Einkauf einfacher machen. Auch eine neue Kassenzone wurde geschaffen. An Bedientheken soll mehr Service und Beratung angeboten werden. Die Obst- und Gemüse-Abteilungen seien vergrößert worden, wirbt das Unternehmen für sein neues Konzept.

Nachdem der Metro-Konzern die Real-Warenhauskette verkauft hatte, war es für den Oggersheimer Markt lange unklar, wie es weitergeht. Der Standort in Ludwigshafen gehört zu denen, die von den neuen Eigentümern weiter betrieben werden. Alle 82 Mitarbeiter, die in dem knapp 7000 Quadratmeter großen Markt in der Prälat-Caire-Straße beschäftigt sind, werden übernommen, hieß es.