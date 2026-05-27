Die Stabsstelle Klimaschutz wird über einen Zeitraum von einem Jahr gemeinsam mit einem Planungsbüro ein neues Klimaschutzkonzept für die Stadt Ludwigshafen erarbeiten.

Ziel ist es laut Verwaltung, die kommunalen Klimaschutzaktivitäten strategisch zu bündeln, konkrete Maßnahmen zu entwickeln und die Weichen für eine nachhaltige Stadtentwicklung zu stellen. Der Stadtrat hatte dem Projekt, das als sogenanntes Vorreiterkonzept zu 70 Prozent vom Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert wird, Ende 2025 zugestimmt. Das Klimaschutzkonzept umfasst eine umfassende Bestandsaufnahme der aktuellen Energie und Emissionssituation in Form einer Treibhausgasbilanz, die Identifikation zentraler Handlungsfelder sowie die Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs für die kommenden Jahre. Besonderer Wert werde dabei auf praxisnahe Maßnahmen gelegt, die auch wirklich im Einflussbereich der Kommune liegen.

OB Klaus Blettner Foto: Michael Schmid

Das sagen OB und Umweltdezernent

„Mit dem Klimaschutzkonzept 2040 schaffen wir die Grundlage, um unsere Stadt klimafreundlich, zukunftssicher und lebenswert zu gestalten“, betont Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU). „Wir wollen gemeinsam mit den verschiedenen Akteuren in der Stadt wie Vereinen, Institutionen, Unternehmen und den Bürgerinnen und Bürgern, konkrete Schritte entwickeln, die spürbar Wirkung entfalten.“ Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) ergänzt: „Das Klimaschutzkonzept 2040 knüpft an das erste, bereits 2011 erstellte Klimaschutzkonzept und die seitdem umgesetzten Klimaschutzaktivitäten an. Wir orientieren uns dabei an den Zielsetzungen sowohl der bundesweiten Klimaschutzziele als auch an den Zielsetzungen des Landes Rheinland-Pfalz, das die Klimaneutralität bis 2040 anstrebt.“

Dzernent Alexander Thewalt. Foto: stadt

In den kommenden Monaten folgen laut Ankündigung Workshops, Fachgespräche und Beteiligungsformate, bei denen auch die Öffentlichkeit eingebunden wird. Das fertige Klimaschutzkonzept soll im Sommer 2027 vorliegen und anschließend vom Stadtrat beschlossen werden.

Zum Hintergrund: Gemäß den Vorgaben des Bundesklimaschutzgesetzes ist eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 65 Prozent gegenüber dem Niveau von 1990 bis zum Jahr 2030 vorgesehen – mit dem Ziel, bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen. Das neue Klimaschutzgesetz des Landes Rheinland-Pfalz sieht hierfür bereits 2040 vor.