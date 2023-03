Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hübscher und pflegleichter soll er werden und ein automatisches Beregnungssystem erhalten: die Rede ist vom Ludwigsplatz in der Innenstadt. In seine Aufwertung investiert die Stadt 70.000 Euro. Ende April haben die Arbeiten begonnen, Mitte Mai rückt der Bagger an.

Es ist die lauschigste und im Sommer dank der 15 mächtigen Platanen auch die schattigste Ecke im Zentrum, zuletzt hat sie aber mächtig gelitten. Diverse Baustellen und der hohe Nutzungsdruck haben