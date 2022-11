Personalwechsel bei der Ludwigshafener Polizei. Die Polizeidirektion und Polizeiinspektion I erhalten neue Leiter. Der bisherige Polizeidirektor Ulrich Koch wird von seinem bisherigen Stellvertreter Uwe Giertzsch ersetzt, der sich als Leiter der Polizeiinspektion I verabschiedet. An seine Stelle tritt Marco Weißgerber, der bisher die Polizeiinspektion Landau leitete.

„Einer geht, einer kommt und einer bleibt, aber in neuer Funktion“, fasste Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) die Personalwechsel unter dem Dach des Polizeipräsidiums kurz und knapp zusammen. Die Grüße zum Abschied von Koch waren ehrlich: „Du hast der Polizeidirektion Ludwigshafen sehr gutgetan“, sagte Anja Rakowski als Leiterin Polizeieinsatz im Polizeipräsidium. „Danke für gelebte Loyalität“, gab Polizeipräsident Georg Litz mit auf den Weg, der die Verabschiedung nutzte, um Ulrich Koch noch für einen sportlichen Erfolg ehrte, denn der 49-Jährige wurde 2021 Europameister im traditionellen japanischen Schwertkampf.

Koch wechselt ins Innenministerium, übernimmt dort die stellvertretende Leitung für das Polizei-Personalreferat. „Der Abschied wurde nicht von mir inszeniert, sondern es war eine Entscheidung des Ministeriums, von der ich mich geehrt fühle“, betonte Koch. In seiner Amtszeit in Ludwigshafen war er für die Polizeidirektion zuständig, die die beiden Ludwigshafener Polizeiinspektionen sowie die kreisfreien Städte Frankenthal und Speyer und den Rhein-Pfalz-Kreis umfasst. Rund 600 Beamte kümmern sich um die Sicherheit von knapp einer halben Million Menschen in der Vorderpfalz. „Ich bin gerne nah bei den Menschen“, sagte Koch. „Es ist eine leistungsfähige und routinierte Mannschaft“, gab er seinem Nachfolger mit auf den Weg. Uwe Giertzsch weiß das natürlich. Immerhin war er als Kochs Stellvertreter und Leiter der Polizeiinspektion I seit sechs Jahren Teil dieser Mannschaft.

„Das wird wohl mein letzter Amtswechsel vor der Pensionierung“, sagte der 60-jährige Giertzsch, der für die kommenden Jahre vollen Einsatz versprach und auf der Arbeit seiner Vorgänger aufbauen will. Für ihn rückt Marco Weißgerber (40) nach, der seit 2018 die Polizeiinspektion Landau leitete und sich auf die neue Aufgabe in Ludwigshafen freut. Wichtig sei ihm vor allem eine gute Fehlerkultur, denn wo Menschen arbeiten, da passieren auch Fehler. „Wir brauchen einen offenen Umgang damit und müssen sie als Chance begreifen, aus Fehlern zu lernen.“