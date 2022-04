Ludwigshafen bekommt ein neues Einzelhandelskonzept. Es gibt den Rahmen vor, innerhalb dessen sich der Einzelhandel in Ludwigshafen entwickeln kann. Dafür wird die Stadtverwaltung mit einem externen Gutachter die wichtigsten Daten rund um das Thema Einzelhandel sammeln und aufbereiten, etwa die Kaufkraft in der Stadt und deren Umland. Das derzeitige Konzept stammt aus dem Jahr 2012 und ist veraltet. Die neue Studie soll die Auswirkungen des Onlinehandels, die Folgen der Corona-Pandemie und das geänderte Käuferverhalten berücksichtigen. Nach der Analyse geht das Konzept durch die zehn Ortsbeiräte, um die Lage des Einzelhandels in den Stadtteilen einzuarbeiten und das Angebot der Nahversorgung abzugrenzen. Außerdem werden Wirtschaftsverbände wie die Industrie- und Handelskammer oder die Handwerkskammer dazu gehört. Zuletzt wird das Konzept dem Stadtrat vorgestellt, der es dann beschließen muss. Das Ganze dient dann auch als Grundlage für die künftige Planung von Gewerbegebieten und -ansiedlungen. Einen konkreten Termin, wann das Konzept vorliegen soll, nannte die Stadtverwaltung nicht.