Ludwigshafens Stadtverwaltung erweitert ihr digitales Angebot und will damit einen Beitrag zu mehr Transparenz leisten. Relevante Daten rund um das Thema Einwohnerstatistik stehen einer Ankündigung zufolge ab sofort als Excel-Tabellen auf der Homepage der Stadt zur Verfügung. Dieses spezielle Angebot richte sich an Unternehmen, Forschungseinrichtungen und interessierte Privatpersonen, die Daten in einer digital einfach verarbeitbaren Form benötigen. Der thematische und inhaltliche Ausbau dieses Angebots werde mittelfristig angestrebt. Der direkte Link zu diesem Angebot lautet https://www.ludwigshafen.de/nachhaltig/stadtentwicklung/statistik/kommunale-statistikstelle/statistische-daten.