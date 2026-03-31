Mit seinem Band „Historische Kriminalfälle in der Pfalz“ legt der Wormser Historiker Jörg Koch detailreiche Reise in die Abgründe der Regionalgeschichte vor.

Was auf den ersten Blick wie eine klassische True-Crime-Sammlung wirkt, entpuppt sich schnell als fundiert recherchierte und klug erzählte Geschichtsschreibung mit kriminalistischem Fokus. Die Pfalz ist gemeinhin bekannt für ihre malerischen Weinlandschaften, historischen Städte und eine lange kulturelle Tradition. Doch Jörg Koch, Heimatforscher und Lehrer am Frankenthaler Karolinengymnasium, zeigt eindrucksvoll, dass auch diese Region eine Schattenseite besitzt – eine, die von Gewaltverbrechen, Justizirrtümern und menschlichen Tragödien geprägt ist. In seinem Buch versammelt er eine Reihe realer Kriminalfälle, die sich über mehrere Jahrhunderte erstrecken und dabei ein eindrucksvolles Panorama gesellschaftlicher Entwicklungen zeichnen.

Die Auswahl der Fälle reicht vom Meuchelmord am Speyerer Domdekan Albert von Mußbach im Hochmittelalter bis hin zu Morden in einem Lambrechter Pflegeheim in den Jahren 2015 und 2016. So vielfältig wie die Motive sind auch die Mordmethoden der „Pfalz-Krimis“, die zum größten Teil überregional Schlagzeilen machten. So berichtet Koch etwa von einem Brudermord auf der Kropsburg oberhalb von St. Martin, bei dem im Sommer 1836 bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen Georg Friedrich und Valentin Seitz letzterer so unglücklich auf den Steinboden stürzte, dass er wenig später verstarb.

Angst und Aberglaube

Ein anderes Beispiel führt noch weiter zurück in die Geschichte und macht deutlich, wie stark Aberglaube und Angst das Handeln der Menschen bestimmten. So wurde die in Nußdorf in der Südpfalz lebende Barbara Wambsganß 1583 der Hexerei beschuldigt und nach einem Geständnis unter Folter zur Hinrichtung durch Verbrennen verurteilt. Fälle der jüngeren Vergangenheit hat Jörg Koch teilweise der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ entnommen. Etwa der Fall der 1980 ermordeten Sex-Kino-Besitzerin Christel aus Pirmasens, oder der Fall des 1981 südwestlich von Kaiserslautern tot aufgefundenen Antiquitätenhändlers Alfred W., die beide bis heute unaufgeklärt sind.

Besonders eindringlich sind zudem die Fälle, in denen die Justiz selbst in den Fokus rückt. Koch schildert unter anderem einen Prozess, bei dem die Beweislage dünn ist, das Urteil jedoch bereits früh festzustehen scheint. Solche Beispiele machen deutlich, dass Fehlurteile keine Erscheinung der Moderne sind, sondern tief in der Geschichte verwurzelt liegen.

Spannung statt Sensationen

Gerade diese konkreten Fälle verleihen dem Buch seine große Stärke. Jedes Kapitel funktioniert wie eine eigenständige historische Reportage. Koch führt die Leser zunächst in die jeweilige Epoche ein, schildert die Lebensumstände der Menschen und baut dann Schritt für Schritt den eigentlichen Kriminalfall auf. Dabei gelingt es ihm, Spannung zu erzeugen, ohne ins Sensationelle abzurutschen. Die Sprache bleibt sachlich, aber nie trocken – vielmehr entwickelt sich beim Lesen ein Sog, der an Zeitungsfeatures erinnert.

Ein zentrales Element des Buches ist die Einbettung der Fälle in ihren historischen Kontext. So wird deutlich, wie sehr Rechtsprechung, Moralvorstellungen und Ermittlungsarbeit dem Wandel der Zeit unterliegen. In älteren Fällen spielen etwa Aberglaube, fehlende forensische Methoden oder gesellschaftliche Hierarchien eine entscheidende Rolle. Spätere Kapitel zeigen hingegen die zunehmende Professionalisierung von Polizei und Justiz – und gleichzeitig, dass auch moderne Systeme nicht frei von Fehlern sind.

Eintauchen in die Vergangenheit

Zahlreiche Abbildungen – etwa historische Dokumente, Fotografien oder zeitgenössische Darstellungen – ergänzen die Texte und verstärken den Eindruck, hier tatsächlich in vergangene Zeiten einzutauchen. Die klare Gliederung sorgt zudem dafür, dass sich das Buch sowohl am Stück lesen als auch gezielt durch einzelne Fälle erschließen lässt.

„Historische Kriminalfälle in der Pfalz“ ist weit mehr als eine bloße Sammlung von Verbrechen. Es ist ein Buch über Menschen und ihre Zeit, über Schuld und Gerechtigkeit, über gesellschaftliche Strukturen und deren Wandel. Jörg Koch gelingt es, aus einzelnen Fällen ein facettenreiches Bild der Pfalz zu zeichnen – eines, das weit über Klischees hinausgeht und die Region in einem neuen, mitunter düsteren, aber stets faszinierenden Licht zeigt.

Lesezeichen

„Historische Kriminalfälle in der Pfalz“ von Jörg Koch, Sutton-Verlag, 115 Seiten, 24,99 Euro

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