Gemeinsam mit der Ludwigshafener Initiative gegen Depressionen und dem Büro Sozialer Zusammenhalt startet der Eisenbahner-Sportverein 1927 (ESV) im Dichterquartier in Süd ein Bewegungsangebot zur Förderung der psychischen Widerstandskraft.

Unter dem Motto „Beweg dich, deine Seele dankt es dir!“ startet am Montag, 14. März, der erste Gymnastikkurs (15 Uhr) in den ESV-Räumen in der Oskar-Vongerichten-Straße 7. Insgesamt sind zehn Termine à einer Stunde im Frühjahr und Herbst sowie ein Wanderangebot geplant. Ziel des Projekts ist es, Menschen den Zugang zu Bewegungsangeboten zu erleichtern und sie in Vereinsstrukturen zu integrieren. Im Fokus steht eine Zielgruppe, die nur schwer Zugang zu Bewegungsangeboten findet – Menschen mit seelischen Belastungen.

Für psychisch belastete Menschen

In der Pandemie habe sich gezeigt, dass sich psychisch belastete Menschen vermehrt zurückziehen und Kontakte einschränken, was sich negativ auf ihr Wohlbefinden auswirkt. Hier setze das Projekt an. Unter der Leitung von zwei erfahrenen Übungsleitern bietet der ESV ein eigens für die Zielgruppe gestaltetes Gymnastik- und Wanderangebot an. Ein Vortreffen fürs Wandern ist am 18. März, 11 Uhr, geplant. Die Anmeldung für „Beweg dich, deine Seele dankt es dir!“ erfolgt bei Volker Kempf – per E-Mail an bbkempf@gmx.de oder unter Telefon 0162 2102141. Das Projekt wird gefördert von der BASF.

Steeg: Bringt Menschen in Kontakt

„Das neue Gymnastik- und Wanderangebot des ESV bringt Menschen in unserer Stadtgesellschaft miteinander in Kontakt, für die es im Alltag eine schwer zu überwindende Hürde ist, sich aktiv dem Thema Sport und Bewegung zu widmen. Damit leistet es einen Beitrag zur Überwindung von Einsamkeit und Isolation“, sagt Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). „Insbesondere in Pandemiezeiten ist es wichtig, gut auf die seelische Gesundheit zu achten, um im Gleichgewicht zu bleiben. Deshalb freuen wir uns als Ludwigshafener Initiative gegen Depression über das neue Bewegungsangebot des ESV“, ergänzt Jörg Breitmaier, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses Zum Guten Hirten, und Sprecher der Ludwigshafener Initiative gegen Depression.