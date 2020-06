Nächster Schritt für ein neues Bürgerhof-Entrée in der Bismarckstraße: Am Donnerstag wird auf der Baustelle der Wohnungsbaugesellschaft GAG ein Kran für vorbereitende Erdarbeiten des Rohbauunternehmens aufgestellt, ab Mitte Juni soll das Fundament gelegt werden, so GAG-Sprecherin Constanze Kraus auf Anfrage. Nach dem Abriss der Häuserzeile in der Bismarckstraße 70 bis 74 errichtet die GAG – wie berichtet – in der Innenstadt zwei Wohn- und Geschäftsgebäude. Eine Spezialbaumaschine hat bereits 90 Löcher ins Erdreich gebohrt, die mit Beton ausgefüllt wurden und nun ausgehärtet sind. Auf die fertigen Pfähle kommen bis Mitte Juli die Bodenplatten.

Weder Keller noch Tiefgarage

Wegen des instabilen Untergrunds wird es aus Kostengründen weder Keller noch Tiefgarage geben. Das Fundament der Neubauten ruht auf den bis zu 13 Meter langen Pfählen, die einen Durchmesser von 75 Zentimeter haben. In das neue Wohnhaus-Ensemble sollen in 22 Wohnungen (ab dem dritten Stock) bis zu 75 Menschen einziehen. Umbauter Raum: fast 20.000 Kubikmeter. Im Sommer 2022 sollen die Gebäude fertig sein. Ab dann werden die Wohn- und Gewerbeflächen (1825 Quadratmeter) vermietet. Baustart war im Sommer 2019. Die GAG arbeitet für das 15-Millionen-Euro-Projekt mit dem Ludwigshafener Generalunternehmer Luma zusammen. Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 53 und 127 Quadratmeter.