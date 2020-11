An die bahnbrechende Entdeckung der Röntgenstrahlen vor 125 Jahren wollen die Reiss-Engelhorn-Museen mit einem digitalen Angebot erinnern. In dem Audio- Podcast „Museum für Kids“ und einem Film erfahren Kinder mehr über die Strahlen. Beides wird ab 6. November unter www.digital.rem-mannheim.de veröffentlicht.

Dem Geheimnis, wie man Unsichtbares sichtbar machen kann, kam der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen am 8. November 1895 auf die Spur. Das X-perimente-Projekt, das vom Deutschen Röntgen-Museum in Remscheid und den Reiss-Engelhorn-Museen ins Leben gerufen wurde, will nun spielerisch Wissenswertes rund um Röntgen, Ultraschall, UV-Licht & Co vermitteln. Wie kann man ins Innere von Dingen sehen? Und wo kommen Röntgenstrahlen überall zum Einsatz – von Krankenhaus über Flughafen und Weltall bis zur Archäologie?

Bei einem Gewinnspiel gehen die Kinder den Dingen selbst auf den Grund und erraten, was sich in geheimnisvollen Boxen verbirgt. Für Erwachsene gibt es einen Beitrag im Rem-Blog, der unter anderem den schlauen Kopf dahinter vorstellt – den Nobelpreisträger Wilhelm Conrad Röntgen.