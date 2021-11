Alle zwei Monate soll künftig ein Frauensalon im Heinrich-Pesch-Haus seine Türen öffnen. Die erste Veranstaltung findet am Montag, 22. November, online zu „Authentisch führen und erfolgreich sein“ statt. Beginn ist um 19 Uhr. Impulsgeberin ist laut Pesch-Haus Katharina Hester-Sartingen, Gründerin und Gesellschafterin des Unternehmens INP Deutschland. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung unter www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen. Mit dem Salon angesprochen werden sollen Frauen, die am Einstieg in Führung stehen, aufsteigen oder eine Führungsposition halten.