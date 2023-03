Zuspruch, Trost und Hoffnung: Für kranke Menschen und ihre Angehörigen gibt es in schweren Zeiten nichts Wichtigeres. Ein Team aus Ludwigshafen will deshalb ökumenische Patientengottesdienste anbieten – nicht in Klinik-Kapellen, sondern in einer Gemeinde.

Für den Besuch der ökumenischen Patientengottesdienste spielen Konfessions- oder Kirchenzugehörigkeit laut den Verantwortlichen keine Rolle. Das Besondere daran: Die Gottesdienste werden gestaltet von Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften sowie anderen Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, auch Patientinnen und Patienten können sich einbringen, beteiligt sind ebenfalls die Geistlichen der jeweils gastgebenden Gemeinde.

„Der erste Gottesdienst dieser Art in der Pfalz wird am 15. März in Ludwigshafen gefeiert“, teilt Eva Sperber, Fachärztin für Psychotherapie und Psychiatrie, mit. An das Spirituelle werde während einer medizinischen Therapie meist nicht gedacht, heißt es in einer Presseerklärung. Dabei habe die Forschung bestätigt: „Körper und Geist beeinflussen sich gegenseitig. Wer eine Behandlung zuversichtlich anpackt, kann dadurch seine Heilung positiv beeinflussen.“ Sperber organisiert die ökumenischen Patientengottesdienste gemeinsam mit Martin Geis, der für den Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) und das Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum in Ludwigshafen tätig ist. Um beide sei ein Initiatoren-Team entstanden, zu dem ein Kinderarzt, eine Physiotherapeutin und eine Krankenschwester gehören – alle kirchlich verbunden. Mit Bekannten aus dem Umfeld stelle das Team nun den ersten ökumenischen Patientengottesdienst auf die Beine.

Kein Heilsversprechen

„Für Heilungsprozesse braucht es eine Stärkung des gesamten Immunsystems“, betont Eva Sperber. Wie das Zusammenwirken von Glaube und Medizin in Zeiten persönlicher Schwäche Kraft gibt, habe sie schon bei sich selbst erlebt und auch bei anderen beobachten können. Professionelle medizinische Behandlung mit Glauben und Gotteserfahrung verbinden, laute deshalb das hinter den Patientengottesdiensten stehende Ziel. Keinesfalls sollen diese jedoch als Heilsversprechen missverstanden werden, betont Sperber.

Termin

Ökumenische Patientengottesdienste finden statt am: Mittwoch, 15. März, 19 Uhr, sowie Donnerstag, 6. Juli, 19 Uhr, jeweils in der Maximilian-Kolbe-Kapelle im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum, Bexbacher Straße 34 (Friesenheim), und am Mittwoch, 22. November, 19 Uhr, bei der Stadtmission Ludwigshafen, Rheinallee 3 (Süd).