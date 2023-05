Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon in den Achtzigern spielten Silvia Subosco und Roger Münzenmayer in der Band The Valentines zusammen. Nach einer längeren Pause haben die beiden Musiker dann 2019 unter dem Namen The Golden Mantis erneut zusammengefunden. Mit „Yesterdays News“ bringt das Duo nun schon sein drittes Album heraus und unterstreicht damit seinen Anspruch, zu den ambitioniertesten lokalen Musikprojekten zu gehören.

Der erste Eindruck ist oft auch bei der Beurteilung von Musik entscheidend, heißt es. In dieser Hinsicht geben sich The Golden Mantis keinerlei Blöße: Von der Tonqualität