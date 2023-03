Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das neu gebaute, zweite Ärztehaus in der Leininger Straße der Gartenstadt ist am Samstag offiziell eröffnet worden. In dem vom städtischen Wohnungsunternehmen GAG baugleich neben dem ersten Ärztehaus errichteten Gebäude ergänzen nun zwei weitere große Arztpraxen, ein Sanitätshaus und ein Hörgeräteakustiker das vorhandene Angebot.

„Wir haben heute ein freudiges Ereignis zu feiern. Es freut uns besonders, weil wir hier einen Mangel beseitigen können“, begrüßte GAG-Chef