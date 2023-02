Unter dem Namen LGBTLU+ ist Ende Januar ein Jugendtreff für queere Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 26 Jahren gegründet worden. Die nächsten offenen Treffen sind am 17. und am 27. Februar geplant. Details werden auf Instagram unter @LGBT_LU veröffentlicht.

LGBTLU+ versteht sich als ein sicherer und einladender Raum für Jugendliche und junge Erwachsene aus der LGBT+ -Community. Ziel ist es nach Angaben des Vorsitzenden Daniel Cook, gemeinsam eine starke und lebendige Gemeinschaft aufzubauen. Der Verein ist von und einem Dutzend Mitglieder gegründet worden. In der Versammlung äußerten sich die Mitglieder enttäuscht über die in der städtischen Sparliste aufgeführten Kürzungen im Bereich der queeren Jugendarbeit. Sie sehen diese vielmehr als eine Pflichtaufgabe der Kommune an.