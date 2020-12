Battal Külcü ist neuer Trainer des Fußball-Landesligisten SV Südwest Ludwigshafen. Der 40 Jahre alte Coach trainierte zuletzt den badischen Landesligisten Türkspor Mannheim und soll beim SV Südwest den Abstieg in die Bezirksliga verhindern. „Mit der Pfalz hatte ich fußballerisch bisher wenig am Hut, aber natürlich weiß ich, dass der SV Südwest ein Verein mit großer Tradition ist“, sagt Külcü. Der neue Übungsleiter will „transparente Arbeit leisten“ und ist ein Freund des Offensivfußballs. Külcü spielte bei Olympia Lampertheim, SV Waldhof, VfR Mannheim, MFC Phönix, SGK Heidelberg und sieben Jahre beim LSV Ladenburg. Als Co-Trainer bringt Külcü Ibrahim Yildirim (42) mit, der einst gemeinsam mit Maik Unfricht, dem Sportlichen Leiter des SV Südwest, beim SV Waldhof unter Vertrag stand. Zudem kommt Lena Gratzl (36) als Athletiktrainerin. Vom bisherigen Kader werden wohl zwei Spieler den Verein verlassen. Kapitän und Torjäger Dominik Brust (32) und Nicolas Wrede (28).