Die bei der Kommunalwahl am 9. Juni gewählten Stadtratsmitglieder Liborio Ciccarello, Jan Mohammad, Petra Malik und Silas Walz haben sich offiziell konstituiert und eine Fraktion gebildet. Diese trägt den Namen „Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit“, kurz: BSW. Zum Fraktionsvorsitzenden wurde Liborio Ciccarello gewählt, seine Stellvertreter sind Jan Mohammad und Silas Walz, mit 25 das jüngste Mitglied des neuen Stadtparlaments. Alle vier waren früher Mitglieder bei der Linkspartei. Am 9. Juni erhielt das erst im Januar gegründete BSW aus dem Stand 5,9 Prozent der Stimmen und holte vier Mandate in dem 60-köpfigen Gremium. Der neue Stadtrat konstituiert sich am 8. Juli.