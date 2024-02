Würfel-, Memo- oder Kartenspiele: Die Initiative „LU can help“ lädt ab sofort jeden vierten Dienstag im Monat zu einem Spielenachmittag ein. Von 15 bis 17 Uhr treffen sich Interessierte im Heinrich-Pesch-Haus (Frankenthaler Straße 229). „Das Angebot ist eine gute Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen und gemeinsam viel Spaß zu haben“, erklärt Kerttu Taidre von den Maltesern. „Deutschkenntnisse sind nicht erforderlich.“ Auch Kinder seien in Begleitung eines Erwachsenen willkommen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Initiative „LU can help“ hat unterschiedliche Schwerpunkte gebildet, um geflüchtete Menschen schnell und flexibel unterstützen zu können. Die gleichnamige Online-Plattform vernetzt Menschen, die helfen möchten, mit denen, die Unterstützung brauchen. „LU can help“ ist eine Kooperation des Malteser-Hilfsdiensts mit dem Pesch-Haus. Die Initiative wird von der „Aktion Deutschland Hilft“ unterstützt.