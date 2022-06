Stefan Schacht ist neuer Direktor des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) in West. Der 46-Jährige hat nach Angaben der Schulaufsicht ADD in dieser Woche die Nachfolge von Friedrich Burkhardt angetreten, der nach rund acht Jahren an der Spitze des THG als Direktor ans Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium nach Neustadt gewechselt ist. Schacht studierte an den Unis Landau und Mannheim für das Lehramt an Gymnasien. Nach dem Staatsexamen begann er seine berufliche Tätigkeit 2005 am Albert-Einstein-Gymnasium in Frankenthal. Von 2006 bis 2016 war er am Eduard-Spranger-Gymnasium in Landau tätig, seit 2011 als Studiendirektor in der MSS-Leitung. Seit 2016 arbeitete Schacht in der Schulleitung des Kurfürst-Rupprecht-Gymnasiums in Neustadt.