Singen verbindet Menschen. Die Diakonie Pfalz ruft deswegen in Ludwigshafen einen Projektchor ins Leben, bei dem neben der Musik vor allem das Miteinander im Mittelpunkt stehen soll. Der Chorname „Singsschd mid“ (Singst du mit) ist dabei Programm. „Es sind alle Menschen eingeladen, die singen können – oder auch nicht“, informieren die Projektverantwortlichen. Die Zielgruppe seien Menschen, die einfach mal zu Hause raus und Kontakte zu anderen Menschen knüpfen wollen. Dabei gehe es auch darum, Sprache zu lernen, kreativ zu sein und Stress abzubauen sowie Selbstvertrauen durch den Spaß am Singen zu bekommen. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Los geht’s am Dienstag, 5. März. Bis Ende Juli wird jeden Dienstag von 10 bis 11 Uhr im Gemeindehaus der Apostelkirche, Rohrlachstraße 68, im Hemshof gesungen. Interessierte können vorbeikommen. Fragen zum Angebot beantworten Carina Häfner oder Johanna Surrey, Telefon 0621 520440, E-Mail: hdd.lu@diakonie-pfalz.de.