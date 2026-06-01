Die Deutsche Post hat gemeinsam mit der Access-Tankstelle in Ludwigshafen-Maudach einen neuen DHL-Paketshop in der Bergstraße 34 eröffnet. Der Standort erweitert das Netz der Annahmestellen für Pakete in der Stadt und bietet lange Öffnungszeiten, wie die Post weiter mitteilt. Der Paketshop ist montags bis freitags von 6 bis 21 Uhr sowie samstags von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Vor Ort können Kundinnen und Kunden Pakete versenden (kein Express), Abholungen vornehmen, Retouren- und Versandetiketten ausdrucken lassen sowie unverpackte Retouren teilnehmender Händler abgeben. Zudem können Sendungen an Filiale oder Packstation adressiert werden. Über den Online-Standortfinder www.postfinder.de sind alle Filialen und DHL-Paketshops mit Öffnungs- und Versandschlusszeiten sowie weiteren Services abrufbar; dort werden auch nahegelegene Pack- und Poststationen oder Briefkästen angezeigt. Bundesweit verfügt die Deutsche Post nach eigenen Angaben über rund 39.300 stationäre Annahme- und Verkaufsstellen.