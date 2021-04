Die Deutsche Post DHL hat mit dem Bamo Internet Call Shop in der Innenstadt (Wredestraße 14) einen neuen Paketshop eröffnet. Er ist nach DHL-Angaben 75 Stunden in der Woche geöffnet. Der neue Shop biete die Annahme von frankierten Paketen und Retouren. Für die Kunden würden neben Filialen, Packstationen und -boxen so neue Standorte geschaffen, an denen sie ihre Pakete schnell und problemlos einliefern können. Außerdem können Kunden dort auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an den DHL-Paketshop senden lassen, um sie später dort abzuholen.

Alle Standorte auf einer Karte

Im Netz unter www.deutschepost.de/standortfinder finden Kunden anhand einer Karte alle Standorte der Filialen und DHL-Paketshops inklusive Öffnungszeiten. Standorte von Briefkästen, deren Leerungszeiten sowie die Standorte der rund um die Uhr verfügbaren Packstationen und -boxen seien dort ebenfalls hinterlegt.

Öffnungszeiten