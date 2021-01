Die Deutsche Post DHL hat in diesen Tagen mit Pascha Food in der Berliner Straße 50 in der Innenstadt einen neuen Paketshop eröffnet. Er ist 72 Stunden die Woche geöffnet (Montag bis Samstag, 9 bis 21 Uhr). Man kann dort laut Post unter anderem Pakete versenden und abholen sowie Briefmarken kaufen. Unter www.deutschepost.de/standortfinder finden Kunden weitere Infos.