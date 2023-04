Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Flurstraße in Mundenheim hatte in der Vergangenheit kein gutes Image und galt als sozialer Brennpunkt. Doch mittlerweile verbessert sich die Lage dort. Die kommunale Wohnbaugesellschaft GAG hat in vier neue Mehrfamilienhäuser investiert. Die Unterkünfte für Obdachlose wurden abgerissen. Nun schlägt die SPD vor, die Straße umzubenennen, damit die Menschen dort nicht mehr den Stempel Flurstraße als Stigma erhalten.

Im Ortsbeirat Mundenheim beantragte die SPD die Umbenennung der Flurstraße in Wachtenburgstraße. „Die Adresse führt zu sozialer Benachteiligung. Mit der