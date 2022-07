Für den neuen Ludwigshafener Mietspiegel ist am Montag eine Befragung gestartet worden. Ermittelt wird dabei die durchschnittliche Netto-Kaltmiete in der Stadt.

Gestaffelt nach Größe und Alter der Wohnungen sollen die Daten in den neuen Mietspiegel einfließen. Die Wohnungseigentümer sind zufällig ausgesucht worden, wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt. Rund 14.000 Haushalte werden angeschrieben. Die Grundlage für die Stichprobe bildet das Melderegister. Dabei wurden nur erwachsene Einwohner bis zu einem Alter von 79 Jahren berücksichtigt. Pro Stadtteil sind 1000 Fragebögen geplant. Selbst genutzte Immobilien sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Umfrage läuft bis Ende August. Vorzugsweise sollen die Fragen online beantwortet werden. Wer das nicht will oder kann, erhält einen Erhebungsbogen in Papierform mit Rückantwortkuvert. Die Daten werden von einem beauftragten Umfrageinstitut im Herbst ausgewertet und aufbereitet. Der neue Mietspiegel soll dann im März 2023 erscheinen. Die Publikation soll ein Leitfaden bei der Berechnung einer angemessenen Miete sein – sowohl für Vermieter als auch für Mieter.