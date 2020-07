Patrick Steidl wird neuer Center-Manager der Rhein-Galerie, die im Herbst vor zehn Jahren am Rheinufer eröffnet hat. Das hat am Dienstag das Unternehmen ECE als Betreiber des Einkaufszentrums mitgeteilt. Der 41-Jährige wechselt am 4. August vom Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim nach Ludwigshafen. Steidl hat das ebenfalls von ECE geführte und wie die Rhein-Galerie mehr als 100 Shops beherbergende Einkaufszentrum in Hessen sechs Jahre lang geleitet. „Er ist ein erfahrener und sympathischer Kollege“, sagt der aktuelle Galerie-Manager Christoph Keimes (45) über seinen Nachfolger. Wie berichtet, wird Keimes ab September Geschäftsführer der Marketinggesellschaft Lukom. Er folgt auf Michael Cordier (68), der Ende Mai nach zehn Jahren an der Lukom-Spitze in Ruhestand gegangen ist.