Der neue Ludwigshafen-Kalender für das Jahr 2021 ist erhältlich. Dieser kann laut Marketinggesellschaft Lukom für elf Euro in der Tourist-Info am Berliner Platz gekauft werden. Zu sehen sind auf den Kalenderseiten die beliebtesten Bildmotive aus den Fotogalerien der Facebook-Seite des Stadtmarketings. Diese werden monatlich veröffentlicht. „In diesem Jahr wurde mit dem Kalender eine neue Rekordmarke gesetzt“, sagt Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes. Bislang habe die Auflage maximal 850 Exemplare betragen. Der Kalender für 2021 sei bereits 1170 Mal vorbestellt worden. Über diese Vorbestellungen hinaus werden rund 50 weitere Kalender gedruckt. Die darin gezeigten Fotos werden aktuell auch großformatig bei einer Ausstellung in der Volkshochschule gezeigt.