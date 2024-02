In Ludwigshafen geht ein weiterer Essenslieferant an den Start. Der finnische Schnelllieferdienst „Wolt“ will in der ersten Phase Bestellungen in die Innenstadt, den Hemshof, nach Friesenheim und nach Mundenheim ausliefern.

Wie das Unternehmen weiter mitteilt, holen Kuriere die Mahlzeiten in 30 Restaurants ab, darunter McDonald’s, Subway, Burger House oder Nordsee. Zudem will Wolt regionalen Einzelhändlern beim Online-Geschäft assistieren. Zum Auftakt sollen Produkte des Candy Store sowie das Lebensmittelsortiment des Partners Flink zugestellt werden, das in der Wolt-App aufgelistet ist. Mit „Wolt for Work“ sollen Firmen ihrer Belegschaft bezuschusste Essensbestellungen ermöglichen. „Auf dem Weg zum Alleslieferer baut Wolt sein Angebot mit zusätzlichen Partnern der Gastronomie und des Einzelhandels in den kommenden Monaten weiter aus“, kündigt Sprecherin Janina Baldin an. Das vor zehn Jahren in Helsinki gegründetes Technologieunternehmen ist nach eigenen Angaben inzwischen in mehr als 40 Städten in Deutschland vertreten.

