Die Stadtverwaltung sucht derzeit einen neuen Leiter für den Wildpark in Rheingönheim. Der bislang zuständige Wolf Hoffmann habe „die Chance genutzt, sich beruflich weiterzuentwickeln“, heißt es auf RHEINPFALZ-Anfrage von einem Stadt-Sprecher. Er arbeitet also nicht mehr im Wildpark, die Stelle ist unbesetzt. Der damals 33-jährige Hoffmann hatte die Stelle erst vor anderthalb Jahren, zum 1. April 2019, angetreten. Der studierte Forstwirtschaftler folgte auf Alfred Beck, der nach 35 Jahren als Wildpark-Chef im Alter von 63 Jahren in den Ruhestand gegangen war. Jetzt ist der Job wieder vakant. Gesucht wird laut Stellenanzeige eine „Technische Leitung Wildpark und Forst“ mit Bewerbungsfrist bis 17. Oktober. Die Teamleiterstelle im Wildpark Rheingönheim ist an eine Försterstelle gekoppelt. Wer sich um die Tiere, Bäume und Flächen in dem 30 Hektar großen Park an der Neuhöfer Straße kümmert, ist gleichzeitig auch für einen Teil der Landesforsten Rheinland-Pfalz zuständig. Dieses Revier umfasst neben Ludwigshafen auch Wälder in Altrip, Maxdorf, Birkenheide, Neuhofen und Fußgönheim.