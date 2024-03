Auf der nächsten Sitzung des Oggersheimer Ortsbeirats am 7. März stellt sich der neue Leiter der Polizeiwache vor. Frederik Spörl hat diese Aufgabe Ende vorigen Jahres von Martin Baumann übernommen. Passend dazu stellt die CDU-Fraktion einen Antrag auf Ausweitung der Dienstzeiten. Nachts und sonntags übernimmt derzeit die Oppauer Inspektion Polizeiaufgaben in Oggersheim. Danach hat das Gremium eine umfangreiche Tagesordnung abzuarbeiten. Darauf stehen unter anderem Bestattungsfelder auf dem Friedhof, eine weitere Bebauung in der Notwende und in der Paracelsusstraße, die Einrichtung einer Nextbike-Sharingstation, die Instandsetzung des Gehwegs am Schießgraben und die andauernden Bauarbeiten in der Schillerschule. Die öffentliche Sitzung beginnt um 15 Uhr im Rathaus am Schillerplatz.