Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Einmündung der Neuhöfer Straße in den Hohen Weg ist nach Ansicht des Ortsbeirats Rheingönheim unübersichtlich und damit für Autofahrer riskant. Das soll sich ändern, sagt nun auch die Stadtverwaltung und hat zwei Vorschläge gemacht, um die Kreuzung sicherer zu gestalten. Vielleicht geht es bald rund.

Im Jahr 2020 wurden an der Einmündung der Neuhöfer Straße in den Hohen Weg fünf Unfälle gezählt. Zwei bis drei waren es jeweils in den Jahren 2017/18/19