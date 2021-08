Das Müllheizkraftwerk im Stadtteil Nord wird modernisiert. Zwei der drei vorhandenen Müllkessel werden durch moderne Müllkessel ersetzt, der dritte wird ertüchtigt. Das Projekt heißt Ignis (lateinisch für Feuer) und kostet das Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (kurz GML) über 100 Millionen Euro. Wie der Betreiber mitteilt, ist nun ein weiterer wichtiger Schritt in dem Projekt erfolgt.

Von Anfang Juni bis Mitte August 2021 wurden in rund neun Wochen alle Teile des Dampfkessels für den neuen Müllkessel in das Kesselhaus gehoben und an der richtigen Stelle positioniert. Insgesamt 650 Tonnen Stahl wurden dafür bewegt. Als letztes Teil wurde die Kesselhaube gekrant. Sie ist das oberste Teil des Kessels. An der Stelle verlassen später die Rauchgase den Kessel in Richtung Rauchgas-Reinigungsanlage, wie die GML weiter mitteilt.

Jeweils nachdem die Bauteile in Position waren, begann deren Endmontage, insbesondere das Dichtschweißen des Kessels. Denn Mitte September steht die Kesseldruckprobe an. Dann wird der Müllkessel 4 mit bis zu 104 Bar Druck geprüft – das ist laut GML der zweieinhalbfache spätere Betriebsdruck.

Im laufenden Betrieb

Bei dem Modernisierungsprojekt Ignis wird bis 2024 die Anlage des Müllheizkraftwerks Schritt für Schritt umgebaut – im laufenden Betrieb. Kernstück sind die neuen Müllkessel und ein neues Kesselhaus, das fast 9000 Tonnen wiegen wird und daher ein Spezialfundament benötigte. Laut Geschäftsführer Thomas Grommes ist Ignis das größte Projekt seit dem Bau des Müllheizkraftwerks. Es soll damit fit für die Zukunft gemacht werden und seine Kapazität erweitern.

Das Müllheizkraftwerk an der Bürgermeister-Grünzweig-Straße hat im Jahr 1967 seinen Betrieb aufgenommen. Es läuft an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr. Der Müll wird bei bis zu 1000 Grad verbrannt. Dabei entsteht Hochdruckdampf, aus dem im Fernheizkraftwerk der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) Fernwärme und Strom gewonnen werden. Die übriggebliebene Schlacke wird gelöscht und gekühlt. 4000 Tonnen Metalle daraus werden dem Recycling zugeführt. Was nicht recycelt werden kann, kommt auf eine Deponie.