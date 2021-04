Einstimmig hat der Werkausschuss des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) den zweiten Bauabschnitt der Kanalsanierung in der Rohrlachstraße (Hemshof) beschlossen. In der zweiten Jahreshälfte wird der Bereich zwischen Schanzstraße und Goerdelerplatz in Angriff genommen. Die Maßnahme soll knapp eine Million Euro kosten

Bereits vor sechs Jahren wurden die Kanäle zwischen der Bürgermeister-Grünzweig- und der Schanzstraße saniert. Der Bereich, der nun in Angriff genommen wird, habe zwar nur eine untergeordnete Priorität, aber weil der gesamte Straßenbereich der Rohrlachstraße im Hemshof neu geordnet werden soll, sei die Standsicherheit des Kanals während der anstehenden Bauphase nicht garantiert. „Deshalb besteht auch hier ein Sanierungsbedarf“, erklärte Martin Kallweit als Leiter des Bereichs Stadtentwässerung. Außerdem werde im Rahmen des Gesamtentwässerungskonzepts der Kanalquerschnitt und damit das Fassungsvermögen vergrößert. Ferner werden in diesem Zug auch die Bushaltestelle vor der Apostelkirche neu gestaltet und 19 Hausanschlussleitungen erneuert.

Busse werden umgeleitet

Die Umleitung der drei Buslinien sei noch nicht endgültig geklärt. „Dazu befinden wir uns gerade noch in Gesprächen mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH“, so Kallweit. Und direkt nach der Kanalsanierung werde mit der Neuordnung der Straße begonnen, versprach der Beigeordnete Alexander Thewalt (parteilos) und verwies neben der sanierten Fahrbahn auch auf Radwege, Gehwege und Bäume, die dann den Straßenraum bilden werden.