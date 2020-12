Seit über 45 Jahren hilft die Aktion 72 Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt dabei verschiedene Organisationen, Vereine und Initiativen. Auch in diesem Jahr setzt die RHEINPFALZ ihre Zusammenarbeit mit der Aktion fort und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 9: Im Frauenhaus Ludwigshafen leben 13 Frauen mit ihren Kindern. Die Frauen verpflegen sich in den Gemeinschaftsküchen selbst, genau wie zu Hause. Oft kochen sie gemeinsam und essen zusammen. Die Herde sind häufig in Gebrauch. Eine dieser Kochstellen ist jetzt kaputtgegangen. Mit Spenden der Aktion 72 hat das Frauenhaus einen neuen Herd gekauft.

Fall 10: Das Jugendwerk St. Josef plant die Neugestaltung des Spielplatzes und will dafür die Spendengelder aus der Aktion 72 verwenden. „Die Erneuerung der Spielgeräte ist dringend erforderlich, da die aktuellen Spielgeräte in die Jahre gekommen sind und sich in einem schlechten Zustand befinden“, erklärt Mitarbeiterin Sandra Brenneis. Dabei sei gerade der Außenbereich für die Kinder mit ihrem sehr hohen Bewegungsdrang extrem wichtig. Betroffen sind vor allem Kinder aus einer Einrichtung mit dem Förderschwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung, einer individualpädagogisch orientierten Tagesgruppe. Die pädagogische Arbeit in den Tagesgruppen soll eine positive Entwicklung der Kinder fördern, um den Verbleib in den Familien zu sichern. Mit der Spende wird ein hochwertiges Spielgerät angeschafft, das speziell auf die Bedürfnisse der Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf zugeschnitten ist. Mit der Umgestaltung wird noch in diesem Jahr begonnen.

Fall 11: Frau S. ist seit ihrer Kindheit an einer schweren Sehbehinderung erkrankt. Die 54-Jährige lebt allein in einer Wohnung und erhält verschiedene Hilfen. Seit etwa einem Jahr hat sie über das Betreuungsgericht eine ehrenamtliche Betreuerin des Sozialdiensts katholischer Frauen und Männer (SKFM) zugewiesen bekommen, die ihr bei der Erledigung von Behördengängen hilft. Die Betreuerin hat Frau S. auch bei der Beschaffung von orthopädischen Schuhen unterstützt. Da hier eine höhere Zuzahlung erforderlich war, war sich die Betreute unsicher, ob sie sich die Schuhe aufgrund ihres geringen Einkommens (Hartz IV) leisten kann. Dank der Aktion 72 war das kein Problem.

Fall 12: Frau H. ist 61 Jahre alt und leidet seit einigen Jahren an Ataxie. Diese Krankheit zerstört vor allem das Gleichgewicht der Erkrankten. Zur Erhaltung ihrer Beweglichkeit und Koordination nimmt sie zweimal wöchentlich therapeutische Reitstunden auf dem Reiterhof der Kinderhilfe. Hier trainiert sie ihr Gleichgewicht. Wie bei den anderen Teilnehmern auch, ist es nicht zuletzt die emotionale Komponente, die der Kontakt mit dem Menschen zugewandten Lebewesen Pferd bietet und die eine heilsame Wirkung für Körper und Geist bedeutet. Der Reiterhof wird durch die Aktion 72 unterstützt.

Die Spendenliste

20 Euro: Horst und Karin Wohnsiedler, Daniela Müller, Ursula Bohn; 25: Fam. Jonas, Wolfgang u. Annelie Winkler; 30: Karlheinz u. Gerlinde Kreutz; 35: Anton u. Waltraud Treppesch, Ellen Mauss, Fritz u. Helga Erdmann, Martha Schmitt; 40: Angelika u. Waldemar Olschewski; 50: Christel u. Stephan Hauser, Ilse Förster, Gisela Blättner, Reinhard u. Bärbel Held, Gerlinde Köhling, Helene Junk, Brigitte u. Harald Haas, Walter Mayer, Herbert u. Brigitte Schindel, Wolfgang Deutsch, Sonja Lott, Ingrid Korff, Martina Reich; 55,55: Elke u. Rudolf Sarreither; 72: Martin u. Ursula Westrich; 100: Jutta Thomas, Emmy Blankenhorn, Andrea u. Eckehard Ahlgrimm, Maria Spoor, Udo Stefanowski, J. u. G. Daumann, Günther u. Margit Zirker, Ilse Veigel, Manuela Kleeb, Lutz u. Elke Hofmann; 120: Jürgen u. Claudia Klingert; 200: Hans u. Irmgard Kauffmann, Henning Hoppenrath; 300: Wolfgang u. Monika Kiemstedt; 500: Bettina u. Thoren Landmann; 533,12: Stiftung zugunsten Aktion 72 in der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Vorderpfalz.

Zwischenstand 1. Dezember: 6185,67 Euro (inklusive Spenden ohne Namen).

Spendenkonto

„Aktion 72“, Sparkasse Vorderpfalz,

IBAN DE 70 5455 0010 0000 0067 00.