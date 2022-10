Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte hat den Grundstücksmarktbericht für Ludwigshafen neu aufgelegt. Der Berichtszeitraum erstreckt sich von 1. Januar bis 31. Dezember 2021.Der Bericht enthält Informationen über Preisentwicklungen im Stadtgebiet. Bedingt durch die Einführung der neuen sogenannten Immobilienwertermittlungsverordnung und den daraus folgenden Änderungen enthält der Bericht keine aktuell abgeleiteten Marktdaten zu Sachwertfaktoren und Liegenschaftszinssätzen. Aufgrund der Kürze der Zeit und nicht ausreichender Grundlagendaten konnte dies laut Verwaltung nicht geleistet werden. Daher erscheint der Grundstücksmarktbericht dieses Jahr in einer reduzierten Version.

Der Gutachterausschuss will mit dieser Veröffentlichung für Transparenz auf dem Grundstücksmarkt sorgen und will sowohl Bewertungssachverständigen und Immobilienfachleuten als auch Käufern, Verkäufern, Planern, Politikern, Bauherrn und Investoren wesentliche Hinweise und Entscheidungshilfen bieten. Gegen eine Gebühr von 30 Euro ist der Marktbericht 2022 in gedruckter Form erhältlich: bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses, Bereich Stadtvermessung/Stadterneuerung, Bürogebäude Walzmühle, Rheinuferstraße 9, dritter Stock, Zimmer 317, Telefon 0621 504-3173 oder -3069. Der Bürotrakt ist über das Deck P1 des Walzmühl-Parkhauses erreichbar. Der Bericht kann auch per E-Mail angefordert werden: an Gutachterausschuss@ludwigshafen.de, oder schriftlich über die Adresse Stadt Ludwigshafen, Bismarckstraße 25, 67059 Ludwigshafen. Die digitale Version kostet 25 Euro.