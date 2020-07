Wilfried Rosendahl soll neuer Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen (REM) werden. Das teilt die Stadt Mannheim mit. Rosendahl ist seit 2017 Stellvertreter des bisherigen Generaldirektors Alfried Wieczorek, der zum Jahresende in den Ruhestand geht. Seit 2004 arbeitet Rosendahl in verschiedenen Positionen in den Reiss-Engelhorn-Museen, 2016 wurde er zum Direktor für den Bereich Archäologie und Weltkulturen ernannt. Rosendahl, Jahrgang 1966, ist promovierter Geologie und Paläontologe und hat unter anderem die Sonderausstellungen „Die Medici – Menschen, Macht und Leidenschaft“ (2013) und „Javagold – Pracht und Schönheit Indonesiens“ (2019) kuratiert. Über die Personalie entscheidet am 28. Juli der Gemeinderat.