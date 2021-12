Der Neue Deutsche Jazzpreis geht am 1. und 2. April in die 15. Runde – und gleichzeitig in die letzte. Das teilt der Veranstalter mit, die Interessengemeinschaft zur Förderung des Jazz (IG Jazz) Rhein-Neckar. Sie hatte den Preis ins Leben gerufen und in den vergangenen Jahren durchschnittlich rund 200 Bewerbungen bekommen. Eine jährlich wechselnde Fachjury aus Journalisten, Mitarbeitern des Jazzinstituts Darmstadt, Veranstaltern und Musikern hatte in Blind Auditions eine Vorauswahl von zehn Finalisten getroffen. Der Kurator wählte daraus drei Bands für die Wettbewerbskonzerte in der Alten Feuerwache in Mannheim. Die endgültige Entscheidung obliegt dem Publikum des Veranstaltungsabends. Die Ausschreibung für Bands und Solisten jeder Stilrichtung beginnt am Montag, 27. Dezember. Aktueller Kurator ist der schwedische Jazzbassist Lars Danielsson. „Als die IG Jazz Rhein-Neckar den Preis ins Leben gerufen hat, hätten wir es nie für möglich gehalten, welch große Relevanz der Neue Deutsche Jazzpreis für die Szene und die Stadt Mannheim haben wird“, sagt der Vorsitzende Martin Simon. Nun wolle sich der Verein neuen Herausforderungen widmen.