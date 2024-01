Nach den Gremienwahlen in den katholischen Pfarreien der Stadt im Herbst 2023 hat sich am 24. Januar der Dekanatsrat zu seiner konstituierenden Sitzung im Heinrich-Pesch-Haus getroffen. Dekan Dominik Geiger rief die Mitglieder dazu auf, den Rat zu einem „schlagkräftigen und uns gegenseitig stützenden Gremium“ zu machen. Dem Dekanatsrat gehören haupt- und ehrenamtliche Vertreter der Pfarreien, der katholischen Jugend- und Erwachsenenverbände, der in Ludwigshafen tätigen Ordensgemeinschaften sowie die sogenannten Vertreter der kategorialen Seelsorgebereiche (Schulen, Krankenhäuser) an. Auch die Leitungen von Caritas-Zentrum und den katholischen Jugendfreizeitstätten der Stadt haben einen Sitz. Die Legislaturperiode des Dekanatsrats erstreckt sich über vier Jahre. Zum Vorstand gehören neben Dekan Geiger Prodekan Josef Damian Szuba und die in der Hochschulseelsorge tätige Pastoralreferentin Luise Gründer.

Wichtiges Thema: Der Weg zur Stadtkirche

Die Mitglieder beraten über Themen, die die Entwicklung der katholischen Kirche in Ludwigshafen betrifft. Derzeit ist das vor allem der Weg zu einer Stadtkirche. Dekan Geiger berichtete, dass sich die Lenkungsgruppe Ende des Jahres 2023 erstmals zu einer Arbeitseinheit getroffen habe. „Hier geht es zunächst um die Fragen ,Für wen machen wir das?’ und ,Wofür ist die Lenkungsgruppe da?’“, erläuterte Geiger. Der Dekanatsrat müsse dabei einbezogen werden. „Ich wünsche mir, dass der Rat zu einem Raum wird, wo man sich offen austauschen kann und wo Netzwerke entstehen. Dabei müssen wir die Menschen vor Augen haben, für die wir einen Auftrag übernehmen dürfen“, bilanzierte der Dekan.