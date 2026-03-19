Der jahrelange Dornröschenschlaf der olympischen Sportart Boxen in Ludwigshafen ist beendet. Ein neuer Box-Club ist gegründet, allerdings gibt es noch so einige Hürden.

Mit dem 1. Box-Club Ludwigshafen wurde ein neuer Verein dieser Sportart aus der Taufe gehoben, der die ersten administrativen Hürden bereits hinter sich hat. Nach Angaben des Gründers und ersten Vorsitzenden Fouad Tounsi ist der junge Box-Club im amtlichen Vereinsregister eingetragen, Mitglied des Südwestdeutschen Amateur-Boxverbandes (SWABV), des Sportbundes Pfalz und des Ludwigshafener Sportverbandes. Mit den sieben Vorstandsmitgliedern Fouad Tounsi (Erster Vorsitzender), Morris Strauß (Zweiter Vorsitzender ), Nico Büchner (Kasse), Ayman Faiz Tounsi (Schriftführung), Drem Krasnigi (Jugend), Coskun Öztürk (Gerätewart) und Natascha Hartl (Sponsoren-Managerin) sind auch die vereinsrechtlichen Voraussetzungen für die Clubgründung erfüllt.

Der 55-jährige Boxclub-Gründer Fouad Tounsi ist im Boxen kein Neuling. Der in Schifferstadt wohnende Betriebsschlosser stand während seiner Karriere als aktiver Amateurboxer bei Verbandskämpfen 180-mal im Ring und absolvierte weitere 90 Kämpfe bei Turnieren oder sonstigen Anlässen. Der gebürtige Speyerer, dessen Großfamilie aus Algerien stammt, bringt die Qualifikation als C-Lizenztrainer mit und wird am 26. März in Speyer für sein langjähriges Engagement vom SWABV mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Tounsi gehörte in seiner aktiven Boxerzeit unter anderem dem 1. BC und AV 03 Speyer an, kletterte für Bayer 04 Leverkusen in der ersten Bundesliga sowie für Vereine in Frankfurt, Singen und Stuttgart in unteren Klassen in den Ring.

Turnier für Hans Freistadt

Seinen „Einstieg“ ins Amateurboxen verdankt Fouad Tounsi unter anderem dem ehemaligen Europameister Hans Freistadt (Speyer), der ihm seine ersten Boxerstiefel schenkte. Seinem damaligen Förderer, der 1965 Fliegengewichts-Europameister und fünfmal deutscher Meister wurde, will der 1. Box-Club Ludwigshafen ab 2027 jährlich den „Hans-Freistadt-Cup“ widmen , wenn bis dahin alle weiteren Hindernisse aus dem Weg geräumt sind. Und die sind beachtlich: Dem frisch gegründeten Verein und seinen derzeit bereits rund 25 aktiven Boxern fehlt ein für Wettkämpfe geeigneter Ring und vor allem eine Trainingshalle, die er regelmäßig wenigstens dreimal in der Woche nutzen kann. Eine entsprechende Anfrage beim Ludwigshafener Amt für Sport und Ehrenamt bescherte eine Enttäuschung: Alle zur Verfügung stehenden Sporthallen in Ludwigshafen sind von anderen Sportarten belegt und damit „ausgebucht“. Tounsi hofft nun auf die Hilfe bereits etablierter Vereine: „Vielleicht stellt uns ein anderer Verein seine nicht genutzten Trainingszeiten in einer Halle zur Verfügung ...“

Vorerst geht es dem ehemaligen BASF-Betriebsschlosser aber darum, seinem jungen Verein eine sichere Basis zu verschaffen: „Wir haben viele Anfragen vor allem von Jugendlichen, die bei uns trainieren möchten“, berichtet Tounsi, „von den 25 Boxern in unserem Training sind sieben bereits so weit, dass sie einsatzfähig wären.“ Sie holten sich Schlagkraft und Kondition bei Tounsi, aber auch beim VT Frankenthal.

„Boxring“ existiert nur noch auf dem Papier

Der ehemalige Welter- und Halbweltergewichtler hat boxerische Erfahrung in mehreren Bereichen: Er organisierte in der Siedlungsrealschule in Speyer eine Box-Arbeitsgemeinschaft als Trainer und stand als Kampfrichter im Ring und war als Punktrichter im Einsatz. Die Rückkehr des Boxsports in die einstige Ludwigshafener Box-Hochburg soll „sozialverträglich“ über die Bühne gehen: Im Gegensatz zu kommerziellen Box-Veranstaltern mit Monatsbeiträgen zwischen 45 und 120 Euro sind die Mitglieder des Ludwigshafener Neu-Boxlubs schon mit 15 Euro pro Monat dabei.

„Auf dem Papier“ gibt es in Ludwigshafen bereits einen Verein dieser Sportart: Den 1925 gegründeten Boxring Ludwigshafen. Doch der ist in jeder Hinsicht in der Versenkung verschwunden, die letzten Box-Veranstaltungen liegen jahrelang zurück. „Der Verein ist inaktiv und wegen Beitragsrückständen aus dem Verband ausgeschlossen,“ heißt es vom rheinland-pfälzischen SWABV-Boxerpräsidenten Ramie Al-Masri (Kaiserslautern).

Noch Fragen?

Kontakt gibt es mit Fouad Tounsi unter Telefon 01520 8672610 oder per E-Mail fam.tounsi@gmx.de.

