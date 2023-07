Ein neuer Bebauungsplan zur Innenentwicklung in Oppau und Edigheim sei ein Schritt, sogenannte Monteursunterkünfte zu erschweren. Das erklärte Hanno Babelotzky vom Bereich Stadtplanung dem Oppauer Ortsbeirat in der jüngsten Sitzung. So seien Beherbergungsbetriebe nur noch in wenigen Bezirken erlaubt. „Und dort wird die Hürde höher gelegt, weil wir mehr Fahrzeugstellplätze pro Bett vorschreiben“, erklärte er. Das sei zwar kein ganz großer Wurf, aber ein weiterer Baustein im Kampf gegen die unliebsamen Untervermietungen. Außerdem werde die Innenentwicklung klarer geregelt. So sollen Hausbesitzer bei Erweiterungswünschen etwa dazu gezwungen werden, versiegelte Flächen für Zufahrten beispielsweise durch Rasengittersteine aufzubrechen. Der Ortsbeirat folgte den Ausführungen einstimmig.