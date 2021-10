Mit der Zukunft der fünf katholischen Ludwigshafener Pfarreien hat sich diese Woche der Dekanatsrat befasst. Dabei ging es um die Pfarrei Heilige Edith Stein im Norden der Stadt, die seit Mai keinen eigenen Pfarrer mehr hat. Diskutiert wurde, ob die Stelle neu besetzt, ein Pfarreiteam eingesetzt oder die Pfarrei mit einer anderen zusammengelegt wird, wie das Dekanat mitteilt.

Die Pfarrei Hl. Edith Stein umfasst die katholischen Gemeinden St. Albert (Pfingstweide, 1388 Mitglieder), Maria Königin (Edigheim, 1955 Mitglieder) sowie St. Martin (Oppau, 2517 Mitglieder). Die Gemeinde kümmert sich um insgesamt 5860 Mitglieder. Seit dem Weggang von Pfarrer Christian Eiswirth im Mai hat die Pfarrei Hl. Edith Stein keinen eigenen Pfarrer mehr. Dominik Geiger, leitender Pfarrer der Pfarrei Hl. Cäcilia mit Sitz im Hemshof, ist seitdem auch für den Ludwigshafener Norden zuständig.

Wie es nun weitergehen soll, damit hat sich der Dekanatsrat befasst. In dem Laiengremium arbeiten gewählte Vertreter der Kirchengemeinden, Verbände und Geistlichkeit mit dem Dekan und hauptberuflichen Mitarbeitern zusammen. Mit dabei war auch Domkapitular Franz Vogelgesang, Leiter der Hauptabteilung Seelsorge der Diözese Speyer. Er sagte: „Die jetzige Situation in Hl. Edith Stein kann kein Dauerzustand sein.“

Drei Möglichkeiten

Der Domkapitular stellte dem Gremium drei mögliche Varianten vor: Eine davon ist die Ausschreibung und Neubesetzung der Pfarrstelle in Hl. Edith Stein. Dies sei – mit Blick auf die „rapide zurückgehenden Zahlen der Priester“ – eine theoretische Möglichkeit mit allerdings nur sehr geringen Chancen, meinte er. Eine zweite Alternative ist die Zusammenlegung von der Pfarrei Hl. Edith Stein mit einer anderen Ludwigshafener Pfarrei, zum Beispiel der Pfarrei Hl. Cäcilia. Außerdem vorstellbar wäre ein Modellprojekt mit einem Pfarreiteam. „Wir brauchen neue Wege, das ist auch der Wunsch von Bischof Karl-Heinz Wiesemann“, betonte der Domkapitular und nannte das „Homburger Modell“ als Beispiel.

Auch Hl. Edith Stein könne zu einer solchen Projektpfarrei werden. Dabei liegt die Leitung der Pfarrei gleichberechtigt in den Händen von einem Pfarreiteam aus Hauptamtlichen und gewählten Ehrenamtlichen. „Es gibt keinen leitenden Pfarrer mehr, dafür aber einen moderierenden Priester, der die Verbindung zwischen Pfarrei und Bistum garantiert,“ erläuterte Thomas Kiefer, Leiter der Abteilung Seelsorge in Pfarrei und Lebensräumen im Bischöflichen Ordinariat.

Erfahrungen aus Homburg

Umgesetzt wurde dieses Modell bereits in Homburg. „Es war kein einfacher Anfang“, berichtete Kiefer von den ersten Erfahrungen. Die Verantwortlichen hätten gelernt, wie wichtig gute Kommunikation und Information seien. „Wir haben uns anfangs gefragt, ob wir mit Blick auf den großen Zeitbedarf Ehrenamtliche finden, die die Aufgabe übernehmen“, ergänzte Wolfgang Jochim, Kanzleidirektor des Bischöflichen Ordinariats. Doch dies sei gelungen. „Wir sind auf einem guten Weg“, bilanzierte er.

In der anschließenden Diskussion wurden Bedenken gegen eine „riesige Pfarrei vom Hemshof bis zur Pfingstweide“ geäußert. Am Homburger Modell wurde von den Dekanatsräten der Einsatz und vor allem das Finden von geeigneten Ehrenamtlichen kritisch gesehen. „Es muss eine Lösung gefunden werden, die nicht nur eine Notlösung ist, sondern für die Gemeinde Perspektiven bietet“, forderte Gemeindereferentin Christine Werkmann-Mungai.

Längerfristige Lösung gefordert

Pfarrer Dominik Geiger appellierte, bei der Lösung für Hl. Edith Stein gleich in längerfristigen Dimensionen zu denken und die ganze Stadt als pastorales Gebiet in den Blick zu nehmen: „Ich gehe davon aus, dass es in zehn Jahren auch in Ludwigshafen nur noch eine Pfarrei geben wird“, sagte er und verwies auf eine ähnliche Entwicklung in Mannheim. Übereinstimmend wurde der Wunsch geäußert, die Pfarrer von Verwaltungsaufgaben zu entlasten, so dass ihnen mehr Zeit für die Seelsorge bleibt.

Im nächsten Schritt werden die Räte in allen fünf Ludwigshafener Pfarreien in die Diskussion miteinbezogen, kündigte das Dekanat weiter an.