Die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten begrüßt die Ankündigung von Mert Invest und der Stadtverwaltung, das ehemalige Deutsche Bank Gebäude in der Ludwigstraße abzureißen und neue Wohnungen zu bauen. Raik Dreher, Fraktionsvorsitzender. „Damit wird endlich ein Schandfleck in der Innenstadt beseitigt, den wir schon seit Jahren beklagt haben.“ Jens Brückner, Fraktionsvize, wirft aber die Frage nach Parkplätzen auf: „113 neue Wohnungen in der Innenstadt sind zu begrüßen, aber wo sollen die Autos der Mieter parken? Dafür weitere kostenlose Parkplätze zu schaffen oder Fußgängerzonen zu öffnen, halte ich für den falschen Weg.“ Das Gebäude in der Ludwigstraße sei nicht die einzige Problemimmobilie in der Innenstadt. „Das Best Western Hotel hat zum Beispiel seine besten Zeiten als Hotel hinter sich. Der Eigentümer möchte dem Vernehmen nach verkaufen. Auch für diese Immobilie sollte die Stadt eine nachhaltige und realistische Nutzung anstreben und so einen möglichen jahrelangen Leerstand verhindern“, fordert Dreher.