Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der vertrauten Wohnumgebung leben und auch bei Krankheit nicht in ein Pflegeheim umziehen müssen – das wünschen sich viele Menschen. Nur die wenigsten kümmern sich allerdings so früh um einen Plan fürs Älterwerden wie Pia Hoffmann. Die 55-Jährige hat eine ganz besondere Idee vom Glück.

„Es ist mein Lebenstraum“, sagt Pia Hoffmann und meint damit ihr privat initiiertes Projekt in der Gartenstadt, bei dem am Ende drei Reihenhäuser so verbunden