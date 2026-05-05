Seit Dienstag, 5. Mai, werden ab 7 Uhr morgens weitere zwölf Stahlhohlkästen für die Herstellung des Überbaus der neuen Westbrücke im mittleren Bereich eingehoben. Dafür wird laut Stadtverwaltung erneut einer der größten Raupenkräne Europas zum Einsatz kommen. Dieser bleibt voraussichtlich bis Dienstag, 12. Mai, im Einsatz. Der eingesetzte Kran verfügt über eine Hauptauslegerlänge von etwa 63 Metern und einen Mastradius von rund 13 Metern. Die Länge der einzelnen Stahlträger beträgt jeweils bis zu 50 Meter, das Einzelgewicht rund 100 Tonnen. Eine erhöhte Lärmbelästigung im Umfeld wird während der Baumaßnahme nicht erwartet. Weitere Montagearbeiten sowie das Einheben weiterer Stahlhohlkästen sind voraussichtlich im August vorgesehen. Die neue Westbrücke wird mit einer Gesamtlänge von 445 Metern den Verkehr über das nördliche Gleisfeld des Hauptbahnhofs führen und die A650 mit der künftigen Helmut-Kohl-Allee verbinden.

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