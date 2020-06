Die Malerin Ingrid Hess und der Holzbildhauer Erhard Seiler stellen je ein Werk im Raum der Melanchthonkirche aus. Es stehe in Resonanz zu der Kirchenjahreszeit rund um Pfingsten und den damit verbundenen Fragen unseres Lebens, berichtet Susanne Schramm von der Citykirche. Am Donnerstag um 19 Uhr, Maxstraße 38 (Mitte), werden die Werke in der Kirche vorgestellt mit einem theologischen und spirituellen Impuls. Die Veranstaltung der Citykirche ist Teil der Jahresausstellung „Wechselwirkung“ Bilder und Skulpturen im Kirchenjahr“. Der Einlass von bis zu 20 Personen erfolgt ab 18.30 Uhr. Abstands- und Hygienevorschriften (Maskenpflicht) müssten dabei eingehalten werden.